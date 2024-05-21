عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة غداً، على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية, ورياحاً تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ساعة، على محافظتي العُلا وخيبر.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.



أمطار على الباحة:

أمطار غزيرة على عسير:

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق, والقرى, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.وقد سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.وقبل ساعات نبّه المركز الوطني للأرصاد ، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.وأوضح أنه يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.