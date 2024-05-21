الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. تحذير من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على هذه المناطق

رياح شديدة على مكة والمدينة
تقلبات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة غداً، على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية, ورياحاً تصل سرعتها إلى 40 - 49 كم/ساعة، على محافظتي العُلا وخيبر.اضافة اعلان
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

أمطار على الباحة:


شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بعواصف رعدية شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق, والقرى, وبني حسن, وقلوة, والمخواة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها.
وقد سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

أمطار غزيرة على عسير:


وقبل ساعات نبّه المركز الوطني للأرصاد ، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.
وأوضح أنه يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 11 مساءً.

اقرأ أيضا

محافظ جدة يكرّم 23 طالبًا وطالبة لفوزهم بجوائز "منافس"

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الإيراني المكلف

للمشاركين في حرب الأردن وسوريا.. قرعة علنية لتوزيع منح الأراضي بالباحة.. غداً الثلاثاء

قدوم أكثر من 267 ألف حاج من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية أمس الأحد

عاجل.. أخبار السعودية.. نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والتغيب عن الاختبارات الشفهية

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 10:43 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

طقس وسط الأسبوع.. تحذير من أمطار غزيرة وعواصف رعدية وتساقط البَرَد

245ق24ق53245ق 2:41 م الجمعة، 10 مايو 2024

أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

غ56غ45غ6 11:32 ص الإثنين، 29 أبريل 2024

الأرض تكتسي بالبياض.. شاهد السيول والبرد يغطي شمال العقيق بالباحة

أمطار غزيرة 6:20 م الجمعة، 26 أبريل 2024

عاجل.. "الأرصاد" يحذر من أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و5 مناطق لـ11 مساءً