عاجل.. أهم 10.. الإسعاف الجوي يتدخل في حادث الجوف والتشهير بمتحرش جدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. ضبط 20 ألف مخالف بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف



خلال 13 دقيقة.. الإسعاف الجوي ينقل مصابَيْن في حادث مروري بالجوف



استشاري: 7 أسباب لآلام الكعبين تستدعي مراجعة الطبيب



غير الست من شوال.. طاعات أخرى في انتظار استثمارها طوال العام



مشهد مذهل لانهيار صخور جبلية بشكل مفاجيء في طريق عام بدولة خليجية



عاجل.. أضاف تابع ولم يأته الرد بأنه مؤهل .. توضيح مهم من حساب المواطن



عاجل.. القبض على مواطن تحرش بامرأة في جدة والتشهير به



رابع أيام العيد.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق بالمملكة



عاجل.. ما هي آخر خطوة لمعرفة مسار تملك العقار؟ إحكام تجيب



عاجل.. تنبيه من "المرور" بشأن موعد تخفيض المخالفات المرورية

