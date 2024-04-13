عاجل.. أهم 10.. الإسعاف الجوي يتدخل في حادث الجوف والتشهير بمتحرش جدة

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. ضبط 20 ألف مخالف بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.. المزيد هنا
خلال 13 دقيقة.. الإسعاف الجوي ينقل مصابَيْن في حادث مروري بالجوف
نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، حالتين من مركز طلعة عمار إلى المستشفى بمدينة سكاكا خلال 13 دقيقة.. المزيد هنا
استشاري: 7 أسباب لآلام الكعبين تستدعي مراجعة الطبيب
أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أسباب آلام الكعبين والتي تشمل السمنة والكسور وغيرها من الأسباب.. المزيد هنا
غير الست من شوال.. طاعات أخرى في انتظار استثمارها طوال العام
المؤمن دائما سبّاق للخير ومحب لاقتناص الفرص في مواسم الطاعات، حيث يحرص الجميع على صيام الست من شوال عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا
مشهد مذهل لانهيار صخور جبلية بشكل مفاجيء في طريق عام بدولة خليجية
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.. المزيد هنا
عاجل.. أضاف تابع ولم يأته الرد بأنه مؤهل .. توضيح مهم من حساب المواطن
رد حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، على مواطن قال في سؤاله :" سويت إضافة تابع وللحين ماجاني مؤهل.. أرجو الإفادة".. المزيد هنا
عاجل.. القبض على مواطن تحرش بامرأة في جدة والتشهير به
قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.. المزيد هنا
رابع أيام العيد.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق بالمملكة
أحبطت القوات الأمنية في مختلف المناطق العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة وترويجها في المملكة، وذلك في رابع أيام عيد الفطر المبارك.. المزيد هنا
عاجل.. ما هي آخر خطوة لمعرفة مسار تملك العقار؟ إحكام تجيب
تفاعل الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن طلبات تملك العقار.. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه من "المرور" بشأن موعد تخفيض المخالفات المرورية
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه قد تبقى 5 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.. المزيد هنا