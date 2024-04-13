رابع أيام العيد.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق بالمملكة

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أحبطت القوات
الأمنية في مختلف المناطق العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة وترويجها في
المملكة، وذلك في رابع أيام عيد الفطر المبارك.
قطاع العارضة
بجازان:أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (194) كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة تبوك:قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السيريلانكية بمنطقة تبوك لترويجه
مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
محافظة جدة:قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه (3)
كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
قطاع الدائر
بجازان:أحبطت الدوريات
البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (150) كيلوجرامًا من نبات
القات المخدر.
جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
منطقة القصيم:قبضت المديرية
العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
التعاون مع
الجهات الأمنية:وتهيب الجهات
الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي
نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.