رابع أيام العيد.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق بالمملكة

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أحبطت القوات الأمنية في مختلف المناطق العديد من عمليات تهريب المواد المخدرة وترويجها في المملكة، وذلك في رابع أيام عيد الفطر المبارك.



قطاع العارضة بجازان:



منطقة تبوك:



محافظة جدة:



قطاع الدائر بجازان:



منطقة القصيم:



التعاون مع الجهات الأمنية:

