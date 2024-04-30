حتى الجمعة.. الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من الأمطار

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل.







استمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة



الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام



أمطار غزيرة على مكة والرياض وعدة مناطق



أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة



وشددت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.وطالبت بعدم السباحة في أماكن تجمع مياه السيول والأمطار، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت أن مناطق مكة والرياض وجازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية.