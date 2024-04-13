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مشهد مذهل لانهيار صخور جبلية بشكل مفاجيء في طريق عام بدولة خليجية

صخور
صخور
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس" مشهدا مذهلا لتساقط الصخور وانهيارها في ولاية صحار بسلطنة عمان.

تساقط الصخور في ولاية صحار بسلطنة عمان:

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشرته حساب "الخيمة العمانية"، تساقط الصخور في أواخر شهر رضان المبارك بشكل مفاجئ في عقبة وادي الحلتي التابعة لولاية صحار.
كما يظهر امتلاء طريق عام بأحجام كبيرة من الخور، حيث امتلأ تمام وأعاقت الصخور مرور أ حركة بالطريق العام.

صخرة تحطم شاحنة في بيرو:


وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مروعا لسقوط صخور على شاحنة في طريق سريع في بيرو، حيث تحولت إلى حطام.
ووثق الفيديو الذي التقطته إحدى الكاميرات، لحظة وقوع انهيار صخري على السيارات أثناء مرورها بالطريق السريع في سان ماتيو دي هوانشور في بيرو.
ويظهر الفيديو لحظة انهيار الصخور الضخمة وتدحرجها باتجاه السيارات بقوة، حيث حولتها إلى حطام.
كما يظهر أيضا سقوط إحدى الصخور الضخمة على شاحنة وسحقها ، فيما تسببت صخور أخرى في تكسير الطريق وتحطم أجزاء من سيارة أخرى في مشهد عنيف ومروع.

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