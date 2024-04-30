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عاجل.. توقعات بأمطار تاريخية غزيرة على معظم مناطق المملكة.. ماذا عن الرياض؟

أمطار المملكة 2
أمطار
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توقع محلل الطقس عادل القازنلي، أن المملكة ستشهد أمطار تاريخية بين متوسطة وغزيرة في معظم المدن و المناطق في هذا الوقت من العام.

أمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة:

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وفي تصريحات لقناة الإخبارية أكد أن أمطار غزيرة جداً هطلت في بعض المناطق، مثل تبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وحالياً في حائل والقصيم، وخلال الساعات القادمة على منطقة الرياض.
وبين أيضا أن المركز الوطني للأرصاد أصدر تقريرا خاصا عن هذه التقلبات بداية من أمس الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، ومعظمها أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد، ورياح قوية.

أمطار على المدينة:


كما  هطلت مساء أمس، أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة مصحوبة بزخاتٍ من البَرد، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيدٍ من الأمطار.. جعلها الله أمطار رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

أمطار غزيرة على محافظة الخرمة :


أيضا هطلت ، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الخرمة شملت مركز الغريف ومركز أبو مروة ومركز ظليم، ومركز الخبراء، والعديد من الأحياء والهجر والقرى التابعة للمحافظة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، وامتلأت الخباري والغدران، جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
 ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.


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