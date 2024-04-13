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خلال 13 دقيقة.. الإسعاف الجوي ينقل مصابَيْن في حادث مروري بالجوف

الإسعاف الجوي
الإسعاف الجوي
أ أ
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 نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، حالتين من مركز طلعة عمار إلى المستشفى بمدينة سكاكا خلال 13 دقيقة.

حادث مروري بالجوفاضافة اعلان

 وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادث يبعد 15 كيلو عن مركز طلعة عمار التابع لمنطقة الجوف.

الإسعاف الجوي ينقل المصابين

حيث باشرت الفرق الأرضية تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع وعند وصول الإسعاف الجوي تم نقل الحالتين لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.
 ووصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 25 دقيقة فيما تم إيصال الحالتين للطوارئ في 13 دقيقة.

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