عاجل.. أمطار رعدية وسيول وبرد على مكة والرياض وجميع مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.





أمطار رعدية وسيول وبرد على جميع مناطق المملكة



حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



وأوضح "الأرصاد" أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، والشرقية .وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.