السبت، 04 شوال 1445 ، 13 أبريل 2024

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عاجل.. ما هي آخر خطوة لمعرفة مسار تملك العقار؟ إحكام تجيب

إحكام
منصة إحكام
أ أ
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تفاعل الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام"، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن طلبات تملك العقار.

طلبات تملك العقاراضافة اعلان

وجاء في أحد الأسئلة عبر حساب المنصة في إكس: "ما هي آخر خطوة في إحكام هل هي تحت المراجعة أم لجنة المراجعة".
وأجابت منصة إحكام، بقولها: "مرحبًا بك، يمكنك الدخول على الرابط التالي: "اضغط هنا"⁩ ومعرفة مسار الطلب، شكراً لتواصلك".

وقبل أيام، أصدرت منصة إحكام، تنبيهًا مهمًا للمواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في المنصة.

توضيحات بشأن الاطلاع على إعلانات تملك العقارات

وعلى حسابها في منصة إكس، طالبت من لديه اعتراض على الطلب المعلن إلى التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن الطلب إلكترونيًا عبر رابط المنصة: Ehkaam.sa، مع إمكانية الاطّلاع على كافة التنبيهات عبر الصفحة الرسمية للمنصة.

إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة

وتهدف منصة إحكام إلى الإسهام في إثبات تملك العقّار وخلق بيئة عقارية موثوقة، من خلال:
1 - تعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية.
2 - دراسة الطلبات ورفع التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.

خطوات تملك العقارات عبر إحكام

1 - التسجيل بعد إنشاء حساب في المنصة.
2 - تقديم الطلب وتعبئة النموذج.
3 - إرفاق المستندات المطلوبة.
4 - مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة من البلديات والأمانات.
5 - رفع مخططات الرفع المساحي.
6 - متابعة حالة الطلب.

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