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غير الست من شوال.. طاعات أخرى في انتظار استثمارها طوال العام

الدكتور سعد الخثلان
الخثلان
أ أ
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المؤمن دائما سبّاق للخير ومحب لاقتناص الفرص في مواسم الطاعات، حيث يحرص الجميع على صيام الست من شوال عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.
وموسم الطاعات لا ينقضي والأجر دائما في انتظار المسلم، وذلك إذا أخذ بأسباب ومفاتيح العمل الصالح.اضافة اعلان

صيام الست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر:


وفي ذلك نبه الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس غدارة الجمعية الفقهية إلى اقتناص هذه الفرص، والاستمرار على الصيام وقيام الليل بعد رمضان .
وكتب الشيخ الخثلان على حسابه في منصة  إكس :"لئن انقضى صيام رمضان، فصيام النافلة مفتوح طوال السنة، ما عدا يومي العيدين وأيام التشريق ومن ذلك":
1-صيام الست من شوال فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".
2- صيام ثلاثة أيام من كل شهر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها "صيام ثلاثة أيام من كل شهر".
3- ولئن انقضى قيام رمضان، فقيام الليالي مشروع في جميع ليالي السنة، ففي الصحيحين عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله عليه وسلم قال: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ‌يبقى ‌ثلث ‌الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له".

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