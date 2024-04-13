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عاجل.. تنبيه من "المرور" بشأن موعد تخفيض المخالفات المرورية

المرور
المرور
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه قد تبقى 5 أيام على بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية لسداد المخالفات المرورية المتراكمة قبل تاريخ 18/ 04/ 2024م.
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بداية تطبيق تخفيض المخالفات المرورية:

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية بأنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد تقرر تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 9 / 10 / 1445هـالموافق 18 / 4 / 2024م.

مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية

 وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة 50% من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال 6 أشهر من بدء سريانه، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة، أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.
وبينت الوزارة أن المخالفات المرتكبة مع بدء سريان تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور، التي تتيح تخفيضًا للمخالفة الواحدة بنسبة 25%، مع إقرار الحجز والتنفيذ في حال عدم سداد الغرامة بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة نظامًا.

قرار التخفيض لا يشمل هذه المخالفات المرورية:

وبعد صدور قرار تخفيض المخالفات المرورية، أوضحت الوزارة أن هذا القرار لا يشمل عددًا من المخالفات المرورية وهي:
1 - التفحيط من المخالفات التي لا تخضع للتخفيض.
2 - في حالة كان قائد السيارة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة.
3 - إذا تجاوزت السرعة المقررة بمقدار 120 كيلو متر في الساعة، بمقدار 50 كيلو متر.
4 - إذا تم تجاوز سرعة الطريق المقرر له 140 كم في الساعة بمقدار 30 كيلو متر.

معلومات عن قرار تخفيض الغرامات المرورية:

وأشارت إدارة المرور إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها، وهي كما يلي:
1 - في حالة تجاوز مدة السداد 6 أشهر كاملة من تاريخ سريان القرار تبقى قيمة المخالفات كما هي.
2 - المخالفات التي تم ارتكابها قبل يوم 9 من شوال هي من تخضع للتخفيض بنسبة 50%.
3– حتى كي الاستفادة من قرار التخفيض، يجب بدء سداد المخالفات المرورية قبل انقضاء 6 أشهر.
4- يمكن للمخالفين السداد عبر منصة إيفاء “منصة الوطنية للمخالفات” أو من خلال القنوات البنكية باستخدام خدمة سداد.
5- بداية العمل بقرار تخفيض المخالفات المرورية على المركبات من يوم 18 إبريل 2024 الموافق التاسع من شوال 1445.

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