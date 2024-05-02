الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطنين بحكم شرعي وفاجعة حفل الزفاف في ابها بسبب السيول

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:

عاجل.. خانا الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطنين إرهابيين (تفاصيل)اضافة اعلان


قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".. المزيد هنا

عند الحذف بالخطأ.. "تقويم التعليم" تحدد طريقة استعادة رسوم اختبارات التحصيل


كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن آلية استعادة رسوم اختبار التحصيل الورقي عند حذف التسجيل بطريق الخطأ.. المزيد هنا

عاجل.. إعلان موعد إيداع حساب المواطن "شهر مايو" في حسابات المستفيدين


حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من مايو الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 78 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.  . المزيد هنا

بشرى لأهالي نجران.. مشروعات بتكلفة تتجاوز 607 ملايين ريال


نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله.. المزيد هنا

أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي


بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وملأت بحيرة الكسر بالزلفي في الرياض.. المزيد هنا

هل يمكن نقل المركبة في حال وجود مخالفات على المالك والاستمارة منتهية؟


أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن نقل المركبة في حال وجود مخالفات على المالك والاستمارة منتهية.. المزيد هنا

لأمر مهم.. "الموارد البشرية" تطالب هذه المنشآت بسرعة الدخول على منصة "قوى"


دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كافة منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة "إدارة مواقع المنشأة" المتوفرة عبر منصة قوى.. المزيد هنا

الصلصة ومرق الدجاج.. ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش بتزوير تواريخ صلاحية منتجات غذائية


ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة عمالة مخالفة في مزرعة بمحافظة حريملاء تمارس الغش التجاري بتغيير تواريخ الصلاحية لمنتجات غذائية.. المزيد هنا

حفل زفاف يتحول إلى مأتم.. وفاة شاب وفقدان آخر في سيول خارف بلّسمر

أفادت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر خاصة، أن شابًا توفي غرقًا، فيما لا زال البحث جاريًا عن آخر مفقود،. المزيد هنا

أمانة جدة تعلن دمج عدد من البلديات الفرعية (تفاصيل)

أعلنت أمانة جدة دمج عدد من البلديات الفرعية لتصبح 11 بلدية؛ بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.. المزيد هنا

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هذه المناطق الأعلى استخدامًا للإنترنت بالمملكة

أمانة جدة تعلن دمج عدد من البلديات الفرعية (تفاصيل)

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