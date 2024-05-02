عاجل.. أهم 10.. إنهاء حياة مواطنين بحكم شرعي وفاجعة حفل الزفاف في ابها بسبب السيول

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عاجل.. خانا الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطنين إرهابيين (تفاصيل)



عند الحذف بالخطأ.. "تقويم التعليم" تحدد طريقة استعادة رسوم اختبارات التحصيل



عاجل.. إعلان موعد إيداع حساب المواطن "شهر مايو" في حسابات المستفيدين



بشرى لأهالي نجران.. مشروعات بتكلفة تتجاوز 607 ملايين ريال



أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي



هل يمكن نقل المركبة في حال وجود مخالفات على المالك والاستمارة منتهية؟



لأمر مهم.. "الموارد البشرية" تطالب هذه المنشآت بسرعة الدخول على منصة "قوى"



الصلصة ومرق الدجاج.. ضبط عمالة مخالفة تمارس الغش بتزوير تواريخ صلاحية منتجات غذائية



حفل زفاف يتحول إلى مأتم.. وفاة شاب وفقدان آخر في سيول خارف بلّسمر



أمانة جدة تعلن دمج عدد من البلديات الفرعية (تفاصيل)

