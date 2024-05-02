عاجل.. إعلان موعد إيداع حساب المواطن "شهر مايو" في حسابات المستفيدين

أ أ



حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من مايو الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 78 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس:" "لم تصدر مبالغ دفعة شهر " مايو " حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ " 9 مايو ".

ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.



لم تصدر مبالغ دفعة شهر " مايو " حتى الآن وفي حال كنت مستحق سيشملك الدعم بتاريخ " 9 مايو " ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، نسعد بخدمتك May 2, 2024

نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن



الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

