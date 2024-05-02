الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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عاجل.. إعلان موعد إيداع حساب المواطن "شهر مايو" في حسابات المستفيدين

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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حدد حساب المواطن، الخميس المقبل، الموافق التاسع من مايو الجاري، موعدًا لإيداع الدفعة 78 – شهر مايو في حسابات المستفيدين.  اضافة اعلان
وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس:" "لم تصدر مبالغ دفعة شهر " مايو " حتى الآن وفي حال كنت مستحقًا سيشملك الدعم بتاريخ " 9 مايو ".
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)، على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.


نتائج أهلية الدورة 78 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، في وقت سابق اليوم نتائج الأهلية للدورة 78 (شهر مايو 2024).
وأتاح البرنامج التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن برقم الهوية

ويتيح حساب المواطن، إمكانية الاستعلام برقم الهوية، من خلال الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة حساب المواطن (من هنا).
الدخول إلى المنصة باستخدام بياناتك، بما فيها رقم الهوية وكلمة المرور.
انقر على خيار تسجيل الدخول للوصول إلى حسابك.
حدد خانة "دراسة الأهلية" لاستعراض مدى أهليتك.


أسباب عدم أهلية حساب المواطن

أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فيتم ذلك عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق. 
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.


المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

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