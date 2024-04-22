عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في جانيين وتوضيح مهم بشأن تخفيض مخالفات المرور

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عاجل.. خان الوطن.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب هذه الجرائم الإرهابية



هل تخفيض المخالفات المرورية 50% يشمل المخالفين من دول الخليج؟.. المرور يجيب



عاجل.. هل يُشترط الحجاب عند التصوير لبطاقة الهوية؟.. رد من الأحوال المدنية



عبر أبشر.. خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا



أمانة جدة تضبط موقعًا لإعادة تدوير البيض الفاسد بحي الفيصلية



عاجل.. عائل الأسرة "فاقد الأهلية" كيف يتم إثبات ذلك في حساب المواطن؟



عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة



تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية



عاجل.. المدينة والرياض في المقدمة.. توقعات جديدة بزيادة هطول أمطار غزيرة على كافة مناطق المملكة



عاجل.. ماذا يقصد بالإقرار وما هي الرسوم؟ هيئة الزكاة توضح

