عاجل.. أهم 10.. تنفيذ حكم الشرع في جانيين وتوضيح مهم بشأن تخفيض مخالفات المرور

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الإثنين:
عاجل.. خان
الوطن.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن ارتكب هذه الجرائم الإرهابية
قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون".. المزيد هنا
هل تخفيض
المخالفات المرورية 50% يشمل المخالفين من دول الخليج؟.. المرور يجيب
قالت الإدارة العامة للمرور، إن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50%، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الخميس الماضي يشمل المخالفين من دول الخليج.. المزيد هنا
عاجل.. هل
يُشترط الحجاب عند التصوير لبطاقة الهوية؟.. رد من الأحوال المدنية
أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التصوير في بطاقة الهوية بدون ارتداء الحجاب لمن هن أقل من 15 عامًا.. المزيد هنا
عبر أبشر..
خطوات إصدار شهادة الوفاة أو استعراضها إلكترونيًا
أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خدمة استخراج شهادة الوفاة للمواطنيين أو الوافدين متاحة بشكل إلكتروني على منصة أبشر الإلكترونية .. المزيد هنا
أمانة جدة تضبط
موقعًا لإعادة تدوير البيض الفاسد بحي الفيصلية
ضبطت أمانة محافظة جدة، موقعًا مخالفًا بحي الفيصلية لتخزين البيض الفاسد، حيث يجري فيه إعادة تدوير البيض.. المزيد هنا
عاجل.. عائل
الأسرة "فاقد الأهلية" كيف يتم إثبات ذلك في حساب المواطن؟
يشترط حساب المواطن عند فقدان عائل الأسرة الأهلية، تقديم ما يثبت ذلك لاستكمال إجراءات الحصول على الدعم.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة
نكراء.. تنفيذ حكم الشرع في جانٍ أنهى حياة مواطن بطريقة بشعة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
تحت رعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -.. المزيد هنا
عاجل.. المدينة والرياض في المقدمة.. توقعات جديدة بزيادة هطول أمطار غزيرة على كافة مناطق المملكة
توصل المركز الوطني للأرصاد عبر دراسة بحثية علمية في المناخ تزايد معدلات وكميات الأمطار بشكل ملحوظ في بعض المناطق بالمملكة وانخفاضها في مناطق أخرى... المزيد هنا
عاجل.. ماذا يقصد بالإقرار وما هي الرسوم؟ هيئة الزكاة توضح
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المقصود بالإقرار وموعد تقديم الإقرارات والسداد للدفعة الجديدة.. المزيد هنا