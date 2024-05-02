لأمر مهم.. "الموارد البشرية" تطالب هذه المنشآت بسرعة الدخول على منصة "قوى"

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دعت
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كافة منشآت القطاع الخاص إلى تحديث
بيانات مواقع فروعها عبر خدمة "إدارة مواقع المنشأة" المتوفرة عبر منصة
قوى.
خدمة
إدارة مواقع المنشأةوأوضحت
أن خدمة "إدارة مواقع المنشأة" تتيح للمنشآت إمكانية ربط عمالتها
بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة
تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.