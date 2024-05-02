الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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لأمر مهم.. "الموارد البشرية" تطالب هذه المنشآت بسرعة الدخول على منصة "قوى"

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وزارة الموارد البشرية
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دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كافة منشآت القطاع الخاص إلى تحديث بيانات مواقع فروعها عبر خدمة "إدارة مواقع المنشأة" المتوفرة عبر منصة قوى.اضافة اعلان

خدمة إدارة مواقع المنشأة

وأوضحت أن خدمة "إدارة مواقع المنشأة" تتيح للمنشآت إمكانية ربط عمالتها بالمواقع التي يعملون بها فعليًا، بطريقة إلكترونية مبتكرة، كما تقدم مزايا عديدة تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة لمنشآت القطاع الخاص.
 وحددت الوزارة مهلة محددة لإتمام عملية التحديث، حيث يجب على المنشآت التي لديها 20 عاملًا فأقل إنهاء عمليات التحديث بحلول 30 مايو 2024، بينما تنتهي المهلة للمنشآت التي تضم من 21 إلى 49 عاملًا في 30 يونيو 2024، وللمنشآت التي لديها 50 عاملًا فأكثر في 30 يوليو 2024.

أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة

 وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية التزام جميع المنشآت بالمهلة المحددة لتحديث بياناتها في الوقت المناسب لتجنب المخالفات والاستفادة الكاملة من خدمات المنشأة عبر منصة قوى، ولمعرفة المزيد من المعلومات حول الخدمة وكيفية تحديث البيانات، يمكن للمنشآت زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو التواصل مع خدمة العملاء عبر منصة قوى.

ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة

 يُذكر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من حرص الوزارة على ضمان وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات الرقابة، وضمان الالتزام باللوائح والأنظمة المعمول بها، ورفع كفاءة التشغيل وتعزيز الإدارة الشاملة داخل منشآت القطاع الخاص.

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