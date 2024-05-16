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عاجل.. ولي العهد يوجه بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم

ولي العهد
ولي العهد
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وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم.

مراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدماضافة اعلان

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه في منصة إكس : "إن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان‌ "وفقه الله" بمراعاة أوقات الصلاة في جدولة مباريات كرة القدم يؤكد حرص قيادتنا الحكيمة وعنايتها بديننا الحنيف وتعظيمها قدر الصلاة وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام".
وأضاف وزير الشؤون الإسلامية : "جزى الله سموه الكريم خير الجزاء وأوفاه على جهوده النيّرة وتوجيهاته السديدة".
يأتي ذلك بعد ملاحظات لعدم مراعاة أوقات الصلاة في جدولة بعض مباريات كرة القدم.

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