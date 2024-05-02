أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي

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بالتزامن
مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت
السيول أنهارًا وملأت بحيرة الكسر بالزلفي في الرياض.
تساقط
أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت بحيرة الكسر
بالزلفي، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطيحة نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.
🔴 روعة المنظر 😍👌🏻— طقس (@tqqs) May 2, 2024
السيل والنفود في بحيرة الكسر
شرق #الزلفي
الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ
1 مايو 2024م
رصد | عبدالله البرغش
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.