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أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي

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السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وملأت بحيرة الكسر بالزلفي في الرياض.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت بحيرة الكسر بالزلفي، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطيحة نشطة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

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