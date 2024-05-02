أمطار الرياض.. شاهد السيول تملأ بحيرة الكسر بالزلفي

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول أنهارًا وملأت بحيرة الكسر بالزلفي في الرياض.





تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول



أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول





السيل والنفود في بحيرة الكسر

شرق

الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ

1 مايو 2024م

رصد | عبدالله البرغش

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. pic.twitter.com/ISYfGcdo2W 🔴 روعة المنظر 😍👌🏻السيل والنفود في بحيرة الكسرشرق #الزلفي الأربعاء ٢٢ شوال ١٤٤٥هـ1 مايو 2024مرصد | عبدالله البرغش May 2, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ملأت بحيرة الكسر بالزلفي، مع استمرار تساقط الأمطار المصحوبة برياح سطيحة نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.في الوقت نفسه، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.