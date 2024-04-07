عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا وبشرى مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
بيان مشترك..
المملكة تؤكد على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها على كامل أراضيها
صدر بيان مشترك في ختام زيارة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للمملكة، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
عاجل.. نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد
لآخر.. توضيح مهم من مساند
تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات المواطنين بشان نقل خدمات العمالة من فرد لآخر.. المزيد هنا
بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية
هلال شهر شوال
دعت المحكمة العليا، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين.. المزيد هنا
بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي
لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا
أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م.. المزيد هنا
عاجل.. تفاديًا لدفع غرامة ضخمة.. ما مقابل
العمل في إجازة عيد الفطر؟
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة 4 أيام.. المزيد هنا
توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن
التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها
أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها.. المزيد هنا
طقس الرياض.. شاهد قوة سيول الغاط مع بردية
هائلة شمال عفيف
استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق المملكة، جرت السيول اليوم الأحد، كالأنهار نتيجة غزارة .. المزيد هنا
ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان بحضور ولي العهد في مملكة البحرين
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. المزيد هنا
تنبيه عاجل بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني لهؤلاء
أعلن برنامج سكني، اليوم الأحد، استمرار إيداع الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من الدعم السكني.. المزيد هنا
توجيه مهم من الأراضي البيضاء لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم
كشف برنامج الأراضي البيضاء عن فوترة ما يزيد عن 332 مليون م2 من مساحات الأراضي البيضاء في المرحلتين الأولى والثانية خلال الربع الأول لعام 2024.. المزيد هنا