عاجل.. أهم 10.. بيان المحكمة العليا وبشرى مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





بيان مشترك.. المملكة تؤكد على وحدة جمهورية الصومال وسيادتها على كامل أراضيها



عاجل.. نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد لآخر.. توضيح مهم من مساند



بيان عاجل من المحكمة العليا بشأن تحري رؤية هلال شهر شوال



بشرى من مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي لهؤلاء.. جهزوا أوراقكم فورًا



عاجل.. تفاديًا لدفع غرامة ضخمة.. ما مقابل العمل في إجازة عيد الفطر؟



توضيح عاجل لـ"التأمينات" بشأن التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها



طقس الرياض.. شاهد قوة سيول الغاط مع بردية هائلة شمال عفيف



ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان بحضور ولي العهد في مملكة البحرين



تنبيه عاجل بخصوص تأخر إيداع الدعم السكني لهؤلاء



توجيه مهم من الأراضي البيضاء لملاك الأراضي للاستفادة من آليات الدعم

