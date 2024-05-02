الخميس، 23 شوال 1445 ، 02 مايو 2024

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عند الحذف بالخطأ.. "تقويم التعليم" تحدد طريقة استعادة رسوم اختبارات التحصيل

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اختبار التحصيل
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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن آلية استعادة رسوم اختبار التحصيل الورقي عند حذف التسجيل بطريق الخطأ.
وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "عند حذف تسجيلك سيسترجع المقابل المالي إلى ملفك، ويمكنك الاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر".اضافة اعلان


اختبار التحصيل الورقي

اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية.
اختبار موحد يقيس مدى تحصيل المختبرين في عدد من المواد الدراسية خلال دراستهم في القسم العلمي من المرحلة الثانوية.
ويستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي الطبيعي (العلمي)، والخريجين، وكل من يرغب في الالتحاق بالجهات التي تشترط أداء هذا الاختبار.
يركز الاختبار على المفاهيم العامة في مقررات الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية.
يحتوي الاختبار على مجموعة من الأقسام، وفي كل قسم 22 سؤالاً.
للتهيئة للاختبار يمكنك زيارة برنامج التهيئة والتدريب.

فترات اختبار التحصيل الورقي

وحددت الهيئة فترات اختبار التحصيل الورقي، على النحو التالي:
الاختبار التحصيلي الأول
9 مايو 2024 حتى 13 مايو 2024 
الاختبار التحصيلي الثاني 
23 مايو 2024 حتى 27 مايو 2024

التسجيل في اختبار التحصيل الورقي

ويمكن للطلاب التسجيل في اختبار التحصيل الورقي، عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع المركز الوطني قياس (من هنا).
- اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل.
- تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة تسجيل.
- قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم متابعة.
- قراءة إقرار وتعهد الشروط ولأحكام الخاصة بالاختبارات والموافقة عليها ثم التالي.
- تحديد المدينة ومقر الاختبار ثم التخصص.
- تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي.
- التأكد من بيانات الاختبار والموافقة عليها وهي الموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.
- ثم الضغط على التالي.

رسوم اختبار التحصيل

رسوم اختبار التحصيل الدراسي داخل المملكة (الورقي)
التسجيل المبكر: 100 ريال.
التسجيل المتأخر: 150 ريالاً.

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