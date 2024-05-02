عند الحذف بالخطأ.. "تقويم التعليم" تحدد طريقة استعادة رسوم اختبارات التحصيل

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كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن آلية استعادة رسوم اختبار التحصيل الورقي عند حذف التسجيل بطريق الخطأ.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابها في منصة "إكس": "عند حذف تسجيلك سيسترجع المقابل المالي إلى ملفك، ويمكنك الاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر".



مرحباً:

عند حذف تسجيلك سيسترجع المقابل المالي إلى ملفك ويمكنك الاستفادة منه مستقبلاً أو تحويله إلى ملف مستفيد آخر.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) May 1, 2024

اختبار التحصيل الورقي



فترات اختبار التحصيل الورقي



التسجيل في اختبار التحصيل الورقي



رسوم اختبار التحصيل

