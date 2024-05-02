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أمانة جدة تعلن دمج عدد من البلديات الفرعية (تفاصيل)

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بلدية جدة
أ أ
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أعلنت أمانة جدة دمج عدد من البلديات الفرعية لتصبح 11 بلدية؛ بهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية؛ سعيًا للارتقاء بالعمل البلدي، واستمرارًا لتطوير العمل الإداري داخل الأمانة.اضافة اعلان

دمج عدد من البلديات الفرعية لتصبح 11 بلدية

وأوضحت أن القرارات شملت دمج بلديتي أبحر وأبحر الشمالية لتصبح، على هذا النحو:
القرار شمل:
1 - دمج بلديتي أبحر وأبحر الشمالية لتصبح "بلدية أبحر الفرعية".
2 - دمج بلديتي العزيزية والشرفية لتصبح "بلدية العزيزية الفرعية".
3 - دمج بلديتي البلد والجامعة لتصبح "بلدية الجامعة الفرعية.
4 - دمج بلديتي أم السلم وأبرق الرغامة لتصبح "بلدية أم السلم الفرعية".
5 - دمج بلديتي الجنوب والمليساء لتصبح "بلدية الجنوب الفرعية".

رفع كفاءة تقديم الخدمات في البلديات

وأكدت أن هذه القرارات تأتي في إطار إستراتيجية الأمانة؛ لرفع كفاءة تقديم الخدمات في البلديات الفرعية وجودة الأداء.

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