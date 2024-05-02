حفل زفاف يتحول إلى مأتم.. وفاة شاب وفقدان آخر في سيول خارف بلّسمر

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أفادت صحيفة "عكاظ" نقلاً عن مصادر خاصة، أن شابًا توفي غرقًا، فيما لا زال البحث جاريًا عن آخر مفقود، بعد أن جرفته السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بلّسمر شمالي مدينة أبها.

ووقع الحادث في وادي خارف التابع لمركز حوراء بلّسمر.

ونقلت الصحيفة عن شاهد عيان - لم تسمه- وهو من أبناء قرية الشابين، أن الشاب الأول الذي عثر على جثته يبلغ من العمر 32 عامًا، بينما الشاب الآخر المفقود عمره 26 عامًا.





حفل زفام يتحول إلى مأتم



وأضاف أنهما حضرا من محافظة الدوادمي لحضور زواج أخيهما هذا اليوم الخميس في مدينة أبها، ومع نزول الأمطار الغزيرة أمس (الأربعاء) على مركزي بلّسمر وحوراء بلّسمر، استقلا سيارة والدهما المتوفى منذُ سنوات، من نوع جيب لاندكروزر للتنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة أمس، وعبرا وادي خارف بلّسمر.ولكنهما وقعا ضحية سيل كبير، لم يتوقعا أنه بهذه القوة، فجرفهما مسافاتٍ طويلة، وتم العثور على أحدهما متوفى، وأودع بثلاجة الموتى بمستشفى بلّسمر، بحسب المصدر.أما الشاب الآخر فلا زال مفقودًا ولا تزال فرق الدفاع المدني التابعة لمنطقة عسير والجهات الأخرى المساندة والفرق التطوعية تبحث عنه، منذُ مساء أمس.