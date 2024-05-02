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بشرى لأهالي نجران.. مشروعات بتكلفة تتجاوز 607 ملايين ريال

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أمير منطقة نجران
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نوّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله -، من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030.اضافة اعلان

مشاريع بلدية جديدة لأمانة منطقة نجران

 جاء ذلك خلال رعاية سموّه اليوم، حفل توقيع عقود مشاريع بلدية جديدة لأمانة منطقة نجران والبلديات التابعة لها، بتكلفة إجمالية تتجاوز 607 ملايين ريال، وذلك بمركز الفعاليات والمؤتمرات على طريق الملك عبدالعزيز.


مشروعات لدرء أخطار السيول

 وشهد سموّ أمير نجران توقيع عقود المشروعات بين أمانة المنطقة يمثلها أمين منطقة نجران المهندس صالح الغامدي، مع الشركات المنفذة للمشروعات، التي تبلغ 33 مشروعًا، منها مشروعات لدرء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار بمدينة نجران، ومشروعات لسفلتة وأرصفة وإنارة عددٍ من الطرق الرئيسة والمخططات السكنية، وتحسين وتجميل المداخل والميادين، وإعادة تأهيل عددٍ من الطرق.

أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة

 وأوضح أمين منطقة نجران، أن العقود التي تنفذها وتشرف عليها أمانة نجران والبلديات التابعة تتجاوز مليار ريال، من خلال دعم سخي من القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام من سمو أمير نجران وسمو نائبه، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدًا تنفيذ تلك المشاريع وفق الجداول الزمنية المعتمدة والمتعاقد عليها، ووفق أعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة.

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