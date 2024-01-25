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سيارة موديل 2013 هل يمكن السفر بها للخليج؟ توضيح مهم من هيئة الزكاة

قيادة - سيارة - الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يجب أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها للسفر إلى دول الخليج.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "سيارتي موديل ٢٠١٣ هل أستطيع السفر بها إلى البحرين ؟".

السفر إلى دول الخليج بالسيارة


وأجابت هيئة الزكاة، بقولها: "يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد حددت ثلاث غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات والتي تنتهي في 30 يونيو 2024م.

غرامات لا تشملها مبادرة الإعفاء


- الغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة من 1 يونيو 2022
- الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي
- الغرامات المرتبطة بإقرارات مستحقة السداد بعد 31 مايو 2023

وفي وقت سابق، نصحت هئية الزكاة والضريبة والجمارك بضرورة التعرف على الفرق بين الفاتورة الضرببية والفاتورة الضريبية المبسطة من خلال الدليل الشامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على الصفحة الرسمية للهيئة في "إكس"، حيث أكدت على أن الدليل الشامل يجيب عن كل التساؤلات الذكوية والضريبة والجمركية.


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