الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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مشكلة تحول دون إصدار رخصة العمل.. ورد من منصة "قوى"

منصة قوى
منصة قوى
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شكا بعض أصحاب الأعمال من تعذر محاولة إصدار رخصة عمل، مع تلقيهم رسالة، مفادها: "عذرًا، تاريخ نهاية إقامة العامل غير محدث في أنظمة الوزارة، سيقوم النظام بتحديث البيانات".اضافة اعلان
وردت منصة "قوى" عبر حسابها في منصة "إكس" بأنه "جاري العمل على تحديث الخدمة، وفي حال استمرارها خلال الساعات القادمة يرجى التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة لنتمكن من خدمتكم بشكل أفضل".


ما هي رخص العمل وكيف يتم إصدارها؟

في حال قمت بتوظيف أشخاص غير سعوديين، يتوجب عليك إصدار رخصة عمل في غضون 90 يوماً من وصولهم إلى المملكة. تعتبر هي الخطوة الأولى و متطلب رئيسي للحصول على رقم الإقامة (تصريح إقامة) غير السعوديين.
يمكنك تقديم طلب للحصول على رخصة عمل من خلال خدمة رخص العمل عبر منصة قوى.

ماهي تكلفة رخص العمل؟

رخص العمل مجانية لأول ثلاثة أشهر. بعد هذه الفترة، يجب تجديدها ودفع الرسوم على حسب قائمة التسعير أدناه:
100 ريال سنويًا لكل موظف غير سعودي في منشأتك دائمًا
700  ريال شهريًا لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين.
800  ريال شهرياً للموظفين غير السعوديين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين.

كم مدة صلاحية رخص العمل؟

يمكن أن تكون رخص العمل صالحة لفترة مختارة: 3، 6، 9 أو 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك بعض المهن تحدد فترة صلاحيتها، ويمكنك فقط تحديد الفترة المصرح بها للتجديد.

 كيفية إصدار أو تجديد رخصة العمل؟

يمكنك إصدار رخصة العمل غير السعودي بعد الحصول على رقم الحدود الخاص به عند دخوله للمملكة بتأشيرة العمل الدائمة. لإصدار الرخصة، يرجى اتباع الخطوات التالية:
 تسجيل الدخول إلى حساب الأعمال.
الذهاب إلى صفحة الخدمات وتحديد رخص العمل.
اختيار إصدار أو تجديد رخصة العمل في الجزء العلوي على يمين الصفحة.
حدد الموظف (أو الموظفين) الذي ترغب في إصدار رخصة العمل الخاصة به باختيار مربع الاختيار المجاور لأسماء الموظفين، ثم انتقل إلى الخطوة التالية.
اختيار فترة الصلاحية لكل رخصة عمل - 3، 6، 9، أو 12 شهرًا، وفقاً لمهنة الموظف واحتياجات عملك.
استعراض تفاصيل الرسوم لكل من رخص العمل المطلوبة والمنتهية صلاحيتها إذا كان ذلك مطلوبًا.
مراجعة ملخص الطلب والدفع.
بمجرد الانتهاء من المراجعة، حدد طريقة الدفع - إما عبر محفظة قوى أو رقم سداد – وحدد مربع الاختيار المجاور لشروط وأحكام منصة قوى.
تأكيد الدفع.
يرجى مراعاة أن تاريخ بدء رخصة العمل سيكون هو تاريخ دخول المقيم غير السعودي للمملكة في المرة الأولى، وسيكون تاريخ بدء رخصة العمل المجدد هو اليوم الأخير من تاريخ الإقامة.

ما هي الإعفاءات من دفع رسوم رخصة العمل؟

هناك ثلاث حالات مختلفة يمكن للمنشأة أن تحصل على إعفاء من دفع رسوم رخصة العمل:
 مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) يكون 9 أو أقل:
أن يكون صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجود موظف سعودي متاح بدوام كامل (غير صاحب العمل) ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
 يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لأربعة موظفين غير سعوديين.
 مجموع موظفي المنشأة (السعوديين وغير السعوديين) 9 أو أقل:
 صاحب العمل متاح بدوام كامل ومسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
يتم منح الإعفاء خلال السنة المالية الواحدة لموظفين اثنين غير سعوديين 
أن تكون المنشأة صناعية ولديها اعفاء من رسوم المقابل المالي عن طريق وزارة الصناعة في هذه الحالة، تَحسب وزارة الصناعة العدد الدقيق للإعفاءات وتمنحها للمنشأة.

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