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تنبيه عاجل من الجوازات حول شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية

الجوازات1
المديرية العامة للجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات، على أن التعليمات تشترط سريان التأشيرة القادم بموجبها الزائر أو المقيم، مع وجود وثيقة سفر سارية المفعول، بالإضافة إلى إحضار الجواز المرفق به تأشيرة القدوم.اضافة اعلان

شروط دخول المملكة لحاملي التأشيرة العائلية

جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار جاء فيه: "لدي تأشيرة زيارة عائلية سارية على جواز سفر قمت بتجديده لأنه تالف".
وقال: "هل يحق لي دخول المملكة ومعي الجواز القديم الذي يحتوي ختم التأشيرة وكذلك الجواز الجديد؟".

صلاحية تأشيرة الخروج النهائي

وأوضحت الجوازات أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم، علمًا أن التعليمات تشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إصدار التأشيرة.
وكانت منصة "أبشر" قد أوضحت أن إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية يتم بكل سهولة، دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات.

طريقة تنفيذ الخدمة

1ـ الدخول إلى منصة أبشر.
2ـ اختيار أفراد الأسرة.
3ـ اختيار تمديد تأشيرة الزيارة العائلية.

مشكلة تحديث الجواز المؤقت

أوضحت منصة أبشر، آلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت في أبشر في حالة إذا كان الجواز الخاص بالعمالة لا يحتوي على الرموز المقروءة آليًا.
جاء ذلك في رد من منصة أبشر، على سؤال مستفيد استفسر بشأن خطوات وآلية حل مشكلة تحديث الجواز المؤقت للعمالة المنزلية بسبب الرموز المقروءة آليًا.

خطوات التنفيذ

وأجابت منصة أبشر، بقولها: "أخي الكريم، يُرجى إرسال طلب عبر خدمة تواصل، كما يُرجى الدخول إلى هويتك الرقمية من خلال منصة أبشر أفراد واتباع الخطوات التالية:
- تبويب خدماتي.
- النقر على خدمات.
- الجوازات.
- تواصل.

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