في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لطوارئ سكاكا

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نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف
مواطنا تعرض لوعكة صحية إلى طوارئ المستشفى خلال 10 دقائق.
الإسعاف الجوي ينقل مواطنا من الجوف في وقت قياسيوباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي بلاغا حول تعرض مواطن لألم
في الصدر بمنطقة (الفسقانات) الصحراوية الواقعة شمال الجوف بإتجاه منطقة الحدود
الشمالية.
وصول الإسعاف الجوي في 16 دقيقةوقدمت الفرق الأرضية التابعة للهلال الأحمر الخدمة الإسعافية لحين وصول
الإسعاف الجوي الذي وصل في غضون 16 دقيقة.
وباشر الاسعاف الجوي نقل الحالة من الموقع إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في سكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.
حادث تصادم طريق "درة العروس" في جدةوكانت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي قد
باشرت حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.
وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.