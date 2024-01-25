في 10 دقائق.. الإسعاف الجوي بالجوف ينقل مواطنًا من منطقة صحراوية لطوارئ سكاكا

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نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف مواطنا تعرض لوعكة صحية إلى طوارئ المستشفى خلال 10 دقائق. اضافة اعلان





الإسعاف الجوي ينقل مواطنا من الجوف في وقت قياسي



وصول الإسعاف الجوي في 16 دقيقة



حادث تصادم طريق "درة العروس" في جدة



انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية



إجمالي الخدمات الإسعافية



وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي بلاغا حول تعرض مواطن لألم في الصدر بمنطقة (الفسقانات) الصحراوية الواقعة شمال الجوف بإتجاه منطقة الحدود الشمالية.وقدمت الفرق الأرضية التابعة للهلال الأحمر الخدمة الإسعافية لحين وصول الإسعاف الجوي الذي وصل في غضون 16 دقيقة.وباشر الاسعاف الجوي نقل الحالة من الموقع إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في سكاكا خلال مدة لم تتجاوز 10 دقائق.وكانت الفرق الإسعافية والإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي قد باشرت حادث تصادم على طريق "درة العروس" في جدة.وحسب "الإخبارية"، فقد باشر الإسعاف الجوي يباشر حادث انقلاب في طريق "درة العروس" بجدة نتج عنه إصابتين متوسطة الخطورة.وفي وقت سابق، كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر للعام الماضي، انخفاض سيارات تقديم الخدمة الإسعافية، حيث بلغ إجمالي سيارات الإسعاف المملوكة للهيئة 1334 سيارة، مقابل 1392 سيارة في عام 2021.وبلغ إجمالي الخدمات الإسعافية المقدمة 1.116.518، واستقبال 1.096.659 مليون بلاغات إسعافية، وتقديم 460 خدمة إسعافية جوية.