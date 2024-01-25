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عاجل.. رجل أعمال يكشف تفاصيل جديدة مؤثرة.. لحظة عفو "القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص

2024-01-25_18-06-02
القريقري
أ أ
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كشف رجل الأعمال مسعد بن سمار تفاصيل جديدة ومؤثرة عن لحظة عفو "حميد القريقري" عن قاتل ابنه في ساحة القصاص.

تفاصيل جديدة عن عفو القريقري عن قاتل ابنه:اضافة اعلان


وأضاف رجل الأعمال عبر برنامج الراصد أنه عُرض عليه مال لا حد له، وعندما حان وقت القصاص حضر وقال: "هذا هو بين يدي واللهم إني سامحته".

وفي التفاصيل التي رواها رجل الأعمال "بن سمار" قال : "القريقري سوى إنجاز غير طبيعي والرجال جاؤوه الناس من جميع القبائل وشيوخ القبائل والأمراء ورفض التنازل والوجاهة بأي شكل من الأشكال".

وأوضح أنه عُرض عليه مال لا حدود له وكل تمنى يفتح فمه بأي مبلغ ولكنه رفض وصد هذا الموضوع لا هو بالجاه ولا بالمال فكان هدفه عالي وسامي وهذا الرجل ندرة من الرجال.
وكشف "بن سمار" أنه  في يوم القصاص دعوا القريقري فلما رأى الوضع والحالة كانت نيته بينه وبين رب العالمين يبغى الأجر وصرف النظر فقال الحمد لله الآن هذا تحت يدي واللهم أني سامحته... حيث فاجأ الجميع بعفوه لوجه الله.

هدايا لحميد القريقري بعد العفو عن قاتل ابنه:


وكانت واقعة عفو القريقري عن قاتل ابنه أواخر الشهر الماضي، قد كشفت عن مفاجآت كثيرة، والتي كان منها رفضه أخذ 5 ملايين ريال كهدية له بعد قرار العفو.

وكان المواطن "عايض مبارك المكودر" قد كشف عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، عن الهدايا التي تم تقديمها للمواطن حميد القريقري بعد العفو عن مترك القحطاني في ساحة القصاص.

وأوضح المواطن "عايض مبارك" عبر حسابه، أنه تم تقديم 5 ملايين ريال و نحو 6 سيارات للشيخ حميد القريقري.

وتابع قائلا: "وعلماً أنه معفي لوجه الله سبحانه دون مقابل لكن قدمت كهدية".
كما نوه أن "القريقري" رفض المبالغ المالية ولكنه أخذ 6 سيارات قائلا : "يعجز اللسان عن المدح ومهما مدحنا وقلنا لن نوفيك حقك يالشيخ حميد وربعك".

مفاجأة عن قاتل نجل القريقري:


كما كشف المواطن حميد القريقري عن معلومات جديدة بشأن عفوه عن قاتل ابنه، قائلا :"إنه اتخذ قراره بعد أن علم أن القاتل وحيد أمه".


وأضاف حينها: "التنازل تم ساعة القصاص وعندما أحضروا المتهم، هدانا الله لاتخاذ القرار، الذي أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم".

وحظيت تلك الواقعة بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عفا "القريقري" عن مترك عايض المسردي المتهم بقتل ابنه أحمد القريقري قبل لحظات من تنفيذ حكم الشرع.

القريقري يعفو عن قاتل ابنه:


وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019، حيث ارتكب مترك عايض المسردي جريمة قتل راح ضحيتها أحمد القريقري الحربي.

وقد تم تداول هاشتاجات مثل "قصاص مترك المسردي" و"العفو عن مترك ".

كما تزايدت الدعوات للعفو بعدما ناشدت والدة المسردي أهل القريقري للصفح والمغفرة.

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