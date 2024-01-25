تحذير مهم من مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ

دعا
مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة سالكي الطرق السريعة ومرتادي
الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.اضافة اعلان
أمطار
رعدية وعواصف ترابية
وأوضحت
أمانة منطقة مكة على حسابها في منصة "إكس"، أن التحذير يأتي نظرًا لتعرض
جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية.
وبينت
أن التحذير من أمطار رعدية وعواصف ترابية يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم
الاثنين المقبل،
أمطار
رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار
وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة اأمطار
رعدية، مصحوبة برياح قوية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان،
عسير، الباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود
الشمالية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم
مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول
الأمطار.