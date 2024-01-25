الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من مركز الأزمات بمكة لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ

رياح مغبرة
رياح وأتربة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة ‏ سالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.اضافة اعلان

أمطار رعدية وعواصف ترابية

وأوضحت أمانة منطقة مكة على حسابها في منصة "إكس"، أن التحذير يأتي نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية.
وبينت أن التحذير من أمطار رعدية وعواصف ترابية يبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى يوم الاثنين المقبل،


أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتهيأ الفرصة اأمطار رعدية، مصحوبة برياح قوية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

عمره 93 عامًا ويتمتع بصحة شاب.. الكشف عن 4 أسرار لطول العمر

محافظ المواصفات والمقاييس: المختبرات سلاح دفاع فني ضد هذه السلع

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

أقلها 2 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار غزيرة 2:14 ص السبت، 20 يناير 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

شبورة 11:36 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على مكة وهذه المناطق لـ 8 صباحًا

غغفب 4:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

57567ع 10:05 م الجمعة، 29 ديسمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة على الرياض وهذه المناطق لـ 9 صباحًا

اقرأ أيضا

أهم 10
9:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وأقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان

وزارة التعليم
9:11 ص الخميس، 25 يناير 2024

التعليم تحاسب مديري المدارس على نتائج الطلاب في جميع الاختبارات

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

الروضة الشريفة
7:50 ص الخميس، 25 يناير 2024

بكاميرات ذكية وأجهزة استشعار.. تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

السكن الجماعي
2:10 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. بشرى سارة بخصوص عدد عقارات السكن الجماعي

حساب المواطن
1:23 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن: التحقق من بيانات المتقدمين في هذا التاريخ

رقم-مرور-جدة-768x512
1:05 م الخميس، 25 يناير 2024

توضيح عاجل من "المرور" بشأن تسديد ملاك المركبات للمخالفات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
10:27 ص الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟