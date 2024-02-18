عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد وهبوط أسعار البصل والحليب وارتفاع البيض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:







محاكمة أصحاب بلاغات "الإيذاء" الكيدية وإلزامهم بالتعويض



بيان لـ "الداخلية" بشأن عقوبة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية



توضيح مهم من "الحج والعمرة" حول إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوم



عاجل.. أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم



انخفاض أسعار الحليب وارتفاع البيض في المملكة



تعرف على 5 ضوابط جديدة لنظام المساهمات العقارية



بعد انتهاء المهلة.. غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"



بلاغ عن مفقود بالقرب من البدائع في القصيم.. وفرق "إنجاد" تتحرك



عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الـ 100 ألف ريال المخصصة لدعم البناء الذاتي



عاجل.. بعد وصوله لـ 100 ريال.. انخفاض ملحوظ لأسعار البصل ووصوله لـ 15 ريالا

