عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد وهبوط أسعار البصل والحليب وارتفاع البيض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
محاكمة أصحاب
بلاغات "الإيذاء" الكيدية وإلزامهم بالتعويض
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروعًا عبر منصة "استطلاع" يهدف إلى تطوير اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بما يتوافق مع التعديلات.. المزيد هنا
بيان لـ "الداخلية" بشأن عقوبة
مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مهمًا بشأن عقوبة عدم وضع لوحات ظاهرة مجهزة بكاميرات أمنية للمراقبة.. المزيد هنا
توضيح مهم من "الحج والعمرة" حول
إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوم
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد خاصية لإضافة مرافقين بالحج بعد سداد رسوم الفاتورة.. المزيد هنا
عاجل.. أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا
بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.. المزيد هنا
انخفاض أسعار الحليب وارتفاع البيض في المملكة
انخفضت أسعار الحليب بأنواعه في المملكة على أساس شهري، خلال يناير الماضي، فيما ارتفع سعر البيض، والجبن.. المزيد هنا
تعرف على 5 ضوابط جديدة لنظام المساهمات
العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً لنظام المساهمات العقارية الصادر عن مجلس الوزراء.. المزيد هنا
بعد انتهاء المهلة.. غرامة عدم التقديم على
"شهادة امتثال المباني"
انتهت المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"، لمعالجة المخالفات المتعلقة بالمباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، بتاريخ 16 فبراير الجاري.. المزيد هنا
بلاغ عن مفقود بالقرب من البدائع في القصيم.. وفرق "إنجاد" تتحرك
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن تلقيه بلاغًا بمفقود قرب من محافظة البدائع في منطقة القصيم.. المزيد هنا
عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الـ 100 ألف ريال المخصصة لدعم البناء الذاتي
رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال مواطن، بشأن دعم الـ 100 ألف الكاش والخاصة.. المزيد هنا
عاجل.. بعد وصوله لـ 100 ريال.. انخفاض ملحوظ لأسعار البصل ووصوله لـ 15 ريالا
بعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، وثق مواطنون من خلال الأسواق انخفاض الأسعار.. المزيد هنا