تعرف على 5 ضوابط جديدة لنظام المساهمات العقارية

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أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات
العقارية، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً لنظام المساهمات العقارية الصادر
عن مجلس الوزراء.
5 ضوابط لنظام المساهمات العقاريةوضمت اللائحة 5 ضوابط وعدداً من المحظورات، مؤكدة إتاحة التقدم لطلب ترخيص
المساهمات العقارية عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، 40 مادة رئيسة موزعة على ستة فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة وتصنيف المساهمة العقارية وصور العقار محل المساهمة العقارية.
شروط ترخيص المساهمات العقاريةوجاء الفصل الأول مخصصاً لـ «إجراءات الترخيص»، إذ اشتمل على شروط ترخيص
المساهمة العقارية ونموذج اتفاقية المساهمة العقارية.
واشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ «أحكام رأسمال المساهمة العقارية» واشتراطات إضافة المبلغ الاحتياطي للمساهمة العقارية وآلية التصرف به، وتصرف المساهم بحصته في المساهمة العقارية.
تصنيف الممارسين للنشاط وشروطهموضم الفصل الثالث، ما يخص «ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم»،
وتصنيف الممارسين للنشاط وشروطهم والاختصاصات المسندة إليهم وواجباتهم.
وجاء الفصل الرابع، مشتملاً على اختصاصات «جمعية المساهمين» ودورها في المساهمة العقارية وآلية دعوة اجتماع جمعية المساهمين.
آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقاريةوتطرق الفصل الخامس، إلى «آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية»،
وبين الأحكام الخاصة بالأرباح القابلة للتوزيع، وجوازية توزيع أرباح مرحلية ناتجة
عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، والأحكام الخاصة بتقييم
العقار محل المساهمة العقارية.
وبينّت اللائحة التنفيذية بالفصل السادس أحكام «الرقابة والتفتيش والضبط» وصلاحية مسؤول الضبط ومهامهم ودورهم عند ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية.