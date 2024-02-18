تعرف على 5 ضوابط جديدة لنظام المساهمات العقارية

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للعقار، عن صدور اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، وفقاً لنظام المساهمات العقارية الصادر عن مجلس الوزراء.





5 ضوابط لنظام المساهمات العقارية



شروط ترخيص المساهمات العقارية



تصنيف الممارسين للنشاط وشروطهم



آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية



وضمت اللائحة 5 ضوابط وعدداً من المحظورات، مؤكدة إتاحة التقدم لطلب ترخيص المساهمات العقارية عبر الخدمات الإلكترونية للهيئة.وتضمنت اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية، 40 مادة رئيسة موزعة على ستة فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة وتصنيف المساهمة العقارية وصور العقار محل المساهمة العقارية.وجاء الفصل الأول مخصصاً لـ «إجراءات الترخيص»، إذ اشتمل على شروط ترخيص المساهمة العقارية ونموذج اتفاقية المساهمة العقارية.واشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ «أحكام رأسمال المساهمة العقارية» واشتراطات إضافة المبلغ الاحتياطي للمساهمة العقارية وآلية التصرف به، وتصرف المساهم بحصته في المساهمة العقارية.وضم الفصل الثالث، ما يخص «ممارسو نشاط المساهمات العقارية واختصاصاتهم»، وتصنيف الممارسين للنشاط وشروطهم والاختصاصات المسندة إليهم وواجباتهم.وجاء الفصل الرابع، مشتملاً على اختصاصات «جمعية المساهمين» ودورها في المساهمة العقارية وآلية دعوة اجتماع جمعية المساهمين.وتطرق الفصل الخامس، إلى «آلية توزيع الأرباح وتصفية المساهمة العقارية»، وبين الأحكام الخاصة بالأرباح القابلة للتوزيع، وجوازية توزيع أرباح مرحلية ناتجة عن متحصلات البيع على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي، والأحكام الخاصة بتقييم العقار محل المساهمة العقارية.وبينّت اللائحة التنفيذية بالفصل السادس أحكام «الرقابة والتفتيش والضبط» وصلاحية مسؤول الضبط ومهامهم ودورهم عند ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة التنفيذية.