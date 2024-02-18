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أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن تلقيه بلاغًا بمفقود قرب من محافظة البدائع في منطقة القصيم.







بلاغ عن مفقود بالقرب من البدائع في القصيم.. وفرق "إنجاد" تتحرك



"إنجاد" يكشف عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال أسبوع



وأوضح أنه بدأ في إرسال عدد من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وحتى يتم العثور عليه وتحديد موقعه.وبين أن المفقود يستقل مركبة من نوع داتسون غمارة، م:٢٠١٦، اللون: أبيض.كما أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ عن إجمالي البلاغات التي تلقتها خلال أسبوع والتي وصلت إلى 970 بلاغ في عدة أماكن.وقالت المنصة أيضًا إنها تلقت 11 بلاغًا عن أشخاص مفقودين، و969 بلاغًا عن مركبات عالقة في الوحل خلال نفس الفترة.يذكر أن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، يضم مختصين ومتمرسين في فريق تطوعي رائد "إنجاد"، ومعتمد لدى الدفاع المدني، أنه تلقى عددًا من البلاغات الواردة خلال الـ ٧ أيام الماضية.