الأحد، 08 شعبان 1445 ، 18 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم من "الحج والعمرة" حول إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوم

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد خاصية لإضافة مرافقين بالحج بعد سداد رسوم الفاتورة.

إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوماضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن لحجاج الداخل، إتمام عملية الحجز في حجز منفصل.

بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء ‫التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق ‫نسك لضيوف الرحمن، من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.


الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال

وتضمنت أنواع الباقات المتاحة:
-باقة (1) سعر الباقة من 10,366.10 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.

-باقة (2) سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.
-باقة (3) سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.
-باقة (4) سعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

اقرأ أيضا

عاجل.. كم يومًا تبقى على صرف راتب شهر فبراير؟

جامعة الملك عبدالعزيز تُعلن عن مواعيد التقديم لبرامج الماجستير التنفيذي

تجار السموم يتساقطون.. الأمن يُفاجئ مهربي المخدرات بهذه المناطق

لخدمة ضيوف الرحمن.. افتتاح 51 كيلو مترًا من طريق جدة مكة المباشر بـ 4 مسارات

مدني الرياض يُخمد حريقًا في مصعد وواجهة جسر مشاة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الحج والعمرة 12:02 ص الجمعة، 16 فبراير 2024

عاجل.. بهذه الطريقة يمكن لحجاج الداخل إلغاء التسجيل للحج

وزارة الحج والعمرة 2:42 ص الخميس، 15 فبراير 2024

الحج والعمرة تحدد ضوابط المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين

الحج 2:19 م الأحد، 11 فبراير 2024

بدء التسجيل لحجاج الداخل‬.. تفاصيل وأسعار الباقات

نائب امير مكة 5:49 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

نائب أمير مكة يستعرض جاهزية الخدمات لشهر رمضان وموسم الحج