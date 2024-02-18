توضيح مهم من "الحج والعمرة" حول إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه لا توجد خاصية لإضافة مرافقين بالحج بعد سداد رسوم الفاتورة.





إضافة مرافقين بالحج بعد سداد الرسوم



بدء تسجيل حجاج الداخل لموسم حج 1445هـ



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن لحجاج الداخل، إتمام عملية الحجز في حجز منفصل.في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء ‫التسجيل للحج وإتاحة باقات موسم حج 1445هـ/ 2024م عبر موقع الوزارة أو تطبيق ‫نسك لضيوف الرحمن، من داخل المملكة من مواطنين ومقيمين.





الباقات تبدأ من 4 آلاف ريال



وتضمنت أنواع الباقات المتاحة:-باقة (1) سعر الباقة من 10,366.10 ريالاً شاملة ضريبة القيمة المضافة، وهي مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية وذات مستوى مريح للحاج.-باقة (2) سعر الباقة من 8,092.55 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي مخيمات الضيافة في مشعر منى.-باقة (3) سعر الباقة من 13,265.25 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة وهي الأبراج الستة في منى ومتميزة بموقعها قرب جسر الجمرات.-باقة (4) سعر الباقة من 4,099.75 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.