خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.