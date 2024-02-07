الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا

خادم الحرمين (11)
خادم الحرمين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية، من فخامة الرئيس آداما بارو رئيس جمهورية جامبيا، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.اضافة اعلان

وتسلم الرسالة نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله، اليوم، في ديوان الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية جمهورية جامبيا الدكتور مامادوا تانجارا.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اقرأ أيضا

الأمن البيئي: ضبط مخالف استخدم حطباً محليّاً في الأنشطة التجارية بعسير

أخبار السعودية.. تساؤل عن "زيادة" حساب المواطن والتأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل الغزير على جدة والجموم

بتكلفة 30 مليون ريال.. أمير القصيم يدشن مشروع امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان

حصلت على براءة اختراع.. قنّاصة سعودية تصبح حديث الصحافة العالمية (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مخدرات 12:23 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

الدوريات البرية لحرس الحدود تحبط تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بجازان

أخبار السعودية 4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار السعودية.. 17 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وبشرى حول قيمة الثروات المعدنية بالمملكة

GDZmlyXXYAAQ1La 4:19 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مجلس الوزراء يجدد رفض المملكة القاطع لتصريحات الاحتلال حول تهجير سكان غزة

GDZmlyXXYAAQ1La 3:46 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مجلس الوزراء يوافق على سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية