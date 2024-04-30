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عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع بجانٍ أنهى حياة مواطن بالحدود الشمالية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أصدرت وزارة الداخلية، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، فيما يلي نصه:
 قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) الآية.اضافة اعلان
 وقال تعالي : (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان بالحدود الشمالية

 أقدم/ محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – على قتل/ بندر بن ضحوي بن خلف الرويلي – سعودي الجنسية – وذلك بدعسه بسيارة مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ محمد بن عناد بن مشاتل الفريجي الرويلي – سعودي الجنسية – بمنطقة الحدود الشمالية.

تنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين

 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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