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عاجل.. أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم

الملك سلمان خادم الحرمين
خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز
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  أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمراً ملكياً بترقية وتعيين 37 قاضيًا بديوان المظالم.اضافة اعلان

ترقيات القضاة

وقال معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف, إنَّ الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة قضاة من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية ستة قضاة من درجة (رئيس محكمة / ب) إلى درجة (رئيس محكمة / أ)، وترقية سبعة قضاة من درجة (وكيل محكمة / أ) إلى درجة (رئيس محكمة / ب)، وترقية ثلاثة قضاة من درجة (وكيل محكمة / ب) إلى درجة (وكيل محكمة / أ)، وترقية أربعة قضاة من درجة (قاضي / أ) إلى درجة (وكيل محكمة / ب)، وترقية قاضٍ من درجة (قاضي / ب) إلى درجة (قاضي / أ)، وقاضيين من درجة (قاضي / ج) إلى درجة (قاضي / ب)، وترقية قاضيين من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي / ج)، وتعيين قاضٍ على درجة (قاضي / ب) وثمانية ملازمين على درجة (ملازم قضائي).

دعم مرفق القضاء

 وأكَّد معاليه أنَّ هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق - بإذن الله - الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
 وقال: إنَّ ذلك يأتي بفضلٍ من الله ثم بتوجيه واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.

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