عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن الـ 100 ألف ريال المخصصة لدعم البناء الذاتي

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على سؤال مواطن، بشأن دعم الـ 100 ألف الكاش والخاصة بتمويل البناء الذاتي وهل هي متاحة من جميع البنوك بالمملكة.





دعم البناء الذاتي في الصندوق العقاري:



خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي:



إيقاف الدعم في صندوق العقاري بسبب إعادة الجدولة:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه "السلام عليكم.. الـ 100 ألف المدعومة الكاش بالبناء الذاتي هل تشمل جميع البنوك".وجاء الرد : "وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. تم تفعيل باقة دعم الدفعة المقدمة (لمنتج البناء الذاتي) بالتعاون مع البنك السعودي الأول".وأوضح أنه في حال تم تفعيل جهات تمويلية أخرى للباقات سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية لصندوق التنمية العقارية.أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، على استفسار من قبل مواطن يستوضح فيه عن خطوات المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" ما هي خطوات أو نظام المراحل الإنشائية للبناء الذاتي.. من البداية في القواعد حتى اكتمال المبنى؟".وجاء الرد من خدمة العناية بالمستفيدين :" عزيزي المستفيد خيار تمويل البناء الذاتي كالآتي":1-يصرف النقد للمستفيد على دفعات من خلال الممول العقاري.2- الصرف بحد أقصى خمس دفعات.3- يتم صرف الدفعات بناءً على مراحل البناء.4- كل مرحلة يتم تقييمها.5- يتم رفع طلب صرف الدفعة والتقييم عن طريق الجهة الممولة .أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين، على استفسار من قبل مواطن يستوضح عن سبب إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : " قمت بعمل إعادة جدولة للقرض العقاري من قبل مصرف الراجحي لكن للأسف تم إيقاف الدعم بسبب إعادة الجدولة بحيث لم يتم الاعتماد للعقد الجديد".وأوضح أن مصرف الراجحي أفاد أن تخير الدعم من قبل الصندوق العقاري .. أرجو حل شكواي ورفع الضرر عني.وجاء الرد من العناية بالمستفيدين : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. يتم رفع طلب إعادة الجدولة والمتابعة عن طريق الجهة الممولة.. سعدنا بتواصلك".