بعد انتهاء المهلة.. غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"

انتهت المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"، لمعالجة المخالفات المتعلقة بالمباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، بتاريخ 16 فبراير الجاري.
وسيصبح إصدار الشهادة إلزاميًا بعد هذا التاريح على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في "تطبيق بلدي"، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
19 مخالفة يشترط إزالتها لإصدار شهادة امتثالوأشارت إلى أن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.
وتتضمن المخالفات - بحسب دليل إجراءات شهادة امتثال المباني-:
عدم تنفيذ المنحدر الجانبي أو ممر الوصول الجانبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق دليل معايير الوصول الشامل للمنشآت
وجود وحدات تكييف منفصلة أو تمديدات كهربائية أو صحية أو ميكانيكية ظاهرة في واجهة المبنى المطل على الشارع المستهدف.
تعديل استخدام المواقف المعتمدة في قبو المبنى وفق الترخيص الصادر له من الأمانة أو البلدية
تغطية الشرفات دون الحصول على التراخيص اللازمة
وجود حواجز مشوهة - حديد أو شينكو - على سور الارتداد أو السطح
عدم تغطية خزانات الصرف الصحي بأغطية واقية وسليمة وفق الاشتراطات البلدية
وجود أرصفة منفذة من قبل مالك المبنى أو مالك حق الانتفاع به متهالكة أو غير مكتملة من جهة الشارع التجاري.
وجود ملصقات إعلانية قديمة أو متهالكة أو كتابات مخالفة أو وجود أطباق الأقمار الصناعية على الشرفات أو على واجهة المبنى المطل على الشارع التجاري
وجود تشققات أو تلف دهانات أو "صدأ" على المواد المعدنية بإجمالي مساحة تزيد عن متر مربع، أو وجود أسوار متهالكة أو غير مكتملة أو مظلات أو هناجر خارج حدود الملكية.
وضع المداخن على واجهة المبنى وليس من الجانب، أو أن يتجاوز ارتفاعها عن البناء أكثر من مترين
عدم مطابقة اللوحات التجارية الخاصة بالمحال للاشتراطات البلدية
وجود مخلفات ومواد بناء تعيق الحركة على الرصيف الخاص بالمبنى
وجود لوحات إعلانية لمحال تجارية مغلقة بتراخيص غير سارية أو منتهية
أو وجود الأساسات الحديدية لتثبيت اللوحات المزالة.
عقوبة عدم إصدار شهادة امتثالوقال وكيل وزارة الشؤون البلدية للتراخيص والامتثال محمد الملح، إنه "في حال عدم التقديم على شهادة امتثال المباني حتى تاريخ 16 فبراير الجاري من مالك المبنى، أو الحاصل على حق انتفاع، أو المستأجر، سيتم تطبيق العقوبة حسب جدول الجزاءات والغرامات".
وأوضح أنه "في جدول الجزاءات والغرامات يوجد مهلة إضافية 30 يومًا قبل تطبيق الغرامة، والغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال في بعض مناطق الممكلة، تصل إلى ألف ريال، وفي حال استمرارية المالك في عدم إصدار شهادة امتثال المباني يتم تكرارها كل أسبوعين".
وأشار إلى أنه تم حصر المباني المستهدفة لتطبيق "شهادة امتثال المباني"، وبلغ عددها 140 ألف مبنى، يشكلون 2 في المئة من المباني في المدن المستهدفة لتطبيق شهادة امتثال.
ولفت إلى أنه تم إشعار الجميع، حيث تم التواصل مع أكثر من 51 في المئة عن طريق الرسائل الإلكترونية والإشعارات الرقمية وغيرها، أما النسبة المتبقية فقد تم وضع إخطار على المباني نفسها.
ويُمكن الاطلاع على دليل إجراءات شهادة امتثال المباني من خلال زيارة الرابط: ( من هنا).