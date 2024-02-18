بعد انتهاء المهلة.. غرامة عدم التقديم على "شهادة امتثال المباني"

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انتهت المهلة التصحيحية لإصدار "شهادة امتثال المباني"، لمعالجة المخالفات المتعلقة بالمباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، بمعالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، بتاريخ 16 فبراير الجاري.

وسيصبح إصدار الشهادة إلزاميًا بعد هذا التاريح على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال في "تطبيق بلدي"، وفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.





19 مخالفة يشترط إزالتها لإصدار شهادة امتثال



عقوبة عدم إصدار شهادة امتثال

