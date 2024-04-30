السيول أنهارًا.. استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة (فيديو)

أ أ
بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يستمر
جريان السيول مع غزارة الأمطار على شوارع وأحياء وطرقات المدينة المنورة.
استمرار
هطول الأمطار الغزيرة على المدينةووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وسيول
قوية بمنطقة المدينة شملت عدة محافظات.
وشهدت محافظة العيص هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة.فيديو | من جريان السيول في أودية محافظة العيص بالمدينة المنورة— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2024
بعدسة ماهر الجهني#الإخبارية pic.twitter.com/Z1cyXassqp
جرف
المركبات وانهيار الطرقوأمس،
فوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة، حيث تسببت
السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر
الأجهزة المعنية معاينة عدة مواقع متضررة.
الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذرفي
الوقت نفسه، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ
الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة
بقطع الأودية أو النزول إليها.
وأهابت بسائر المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.📍 مشاهد متداولة للسيول القوية في #العيص شمال غرب #المدينة_المنورة— طقس (@tqqs) April 29, 2024
الاثنين ٢٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
29 إبـريـل 2024م
.
. pic.twitter.com/1RNQ7tLDa3
أمطار
غزيرة وصواعق رعديةوكان
المركز الوطني للأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة
المنورة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتوقع المركز أن تشهد هذه الفترة سقوط أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرَد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول.فيديو | مشاهد لجريان السيول في أودية محافظة العيص— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 29, 2024
بعدسة ماهر الجهني#الإخبارية pic.twitter.com/fUQlEJAcF5