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السيول أنهارًا.. استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة (فيديو)

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سيول المدينة
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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يستمر جريان السيول مع غزارة الأمطار على شوارع وأحياء وطرقات المدينة المنورة.اضافة اعلان


استمرار هطول الأمطار الغزيرة على المدينة

ووثقت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار غزيرة وسيول قوية بمنطقة المدينة شملت عدة محافظات.
وشهدت محافظة العيص هطول مثل هذه الأمطار الغزيرة التي أدت إلى جريان السيول داخل المحافظة.


جرف المركبات وانهيار الطرق

وأمس، فوجئ الأهالي بأمطار غزيرة سالت على إثرها الشعاب والأودية بقوة هائلة، حيث تسببت السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات وانهيار بعض الطرق في المحافظة، فيما تباشر الأجهزة المعنية معاينة عدة مواقع متضررة.

الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، مطالبة الجميع بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول وعدم المجازفة بقطع الأودية أو النزول إليها.
وأهابت بسائر المركبات الانتباه أثناء التنقل عبر الطرق الزراعية بين المحافظات والمراكز والقرى والهجر، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.


أمطار غزيرة وصواعق رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد رفع درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقة المدينة المنورة، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتوقع المركز أن تشهد هذه الفترة سقوط أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرَد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول.

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