بهذا التوقيت.. أبل تحذر من خطورة شحن هواتف آيفون

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أصدرت شركة أبل تحذيرًا لمستخدمي هواتف آيفون بشأن تركها في الشحن طوال الليل.





أبل تحذر من خطورة شحن هواتف آيفون



أبل تُحذر من استخدام الشواحن المجهولة المصدر



وعبر موقعها الرسمي، حذرت الشركة عملاءها من الاستمرار بشحن هواتف آيفون أثناء النوم ليلًا، محذرة بأن وضع الهاتف تحت الوسادة أو الغطاء أثناء شحنه، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارة الهواتف، وقد يؤدي إلى حدوث حرائق.وأضافت أبل أنه يجب التحقق من وضع الهاتف في مكان جيد التهوية في أثناء الشحن.وأشارت الشركة إلى بعض الحوادث التي اندلعت فيها حرائق بسبب ترك الهواتف في الشحن تحت الوسادة في أثناء النوم، بسبب الارتفاع الشديد في حرارة الهواتف، ولا تقتصر تلك الحوادث على هواتف آيفون بل تشمل كافة الهواتف.كما حذرت آبل، من استخدام الشواحن المجهولة المصدر لشحن أجهزتها، وذلك بعد أن توقفت عن توفير الشواحن في هواتف آيفون منذ مدة، لذا يلجأ كثير من المستخدمين إلى شراء الشواحن من مصادر مجهولة أو علامات تجارية غير معروفة توفيرًا للمال.ووجهت الشركة عملاءها بمجموعة من الإرشادات المهمة والتي يجب اتباعها، وهي:1 - الامتناع عن شراء أي ملحقات للشحن ما لم تكن تحمل علامة MFI، وهي اختصار لمصطلح “Made For iPhone” أو “مصنوع من أجل آيفون”، على علبة الشراء.2 - في حال لم تستوفِ الشواحن معايير السلامة المعمول بها، فإنها تُعد غير آمنة للاستخدام، وقد يؤدي الشحن باستخدامها إلى أضرار جسيمة، مثل تلف الجهاز أو حدوث حرائق.3 - ملاحظة بعض العلامات التي قد تدفع العملاء إلى شراء شاحن أو كابل شحن جديد، مثل تعرض الشاحن لرطوبة زائدة أو انسكاب سائل داخله، أو سقوطه وكسره وتضرر الغلاف الخارجي له، أو تآكل كابل الشاحن.