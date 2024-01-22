عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟

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من المقرر أن يتم يوم الأحد القادم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024. اضافة اعلان





موعد صرف راتب شهر يناير



توحيد مواعيد صرف الرواتب



حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب



مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



يناير



فبراير



مارس



أبريل



مايو



يونيو



يوليو



أغسطس



سبتمبر



أكتوبر



نوفمبر



ديسمبر



يأتي ذلك على ضوء ما أعلنته وزارة المالية في الجدول المحدد لصرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، ويتضمن صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 يناير.وتقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:الأحد 28/01/2024الثلاثاء 27/02/2024الأربعاء 27/03/2024الأحد 28/04/2024الإثنين 27/05/2024الخميس 27/06/2024الأحد 28/07/2024الثلاثاء 27/08/2024الخميس 26/09/2024الأحد 27/10/2024الأربعاء 27/11/2024الخميس 26/12/2024