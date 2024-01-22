الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟

رابت - الراتب - ريال -
الرواتب تُصرف يوم الأحد المقبل
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من المقرر أن يتم يوم الأحد القادم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.اضافة اعلان

موعد صرف راتب شهر يناير

يأتي ذلك على ضوء ما أعلنته وزارة المالية في الجدول المحدد لصرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، ويتضمن صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 يناير.

توحيد مواعيد صرف الرواتب 

وتقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب 

ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024


وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:

يناير

الأحد          28/01/2024

فبراير

الثلاثاء       27/02/2024

مارس

الأربعاء      27/03/2024

أبريل

الأحد          28/04/2024

مايو

الإثنين         27/05/2024

يونيو

الخميس  27/06/2024

يوليو 

الأحد       28/07/2024

أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024

سبتمبر

الخميس    26/09/2024

أكتوبر

الأحد    27/10/2024

نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024

ديسمبر

الخميس     26/12/2024


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