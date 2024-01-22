عاجل.. كم يومًا تبقّى على صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير؟

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من المقرر أن يتم يوم الأحد القادم صرف الرواتب لكافة العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير 2024.
موعد صرف راتب شهر ينايريأتي ذلك على ضوء ما أعلنته وزارة المالية في الجدول المحدد لصرف الرواتب الذي نشرته الوزارة، ويتضمن صرف راتب الشهر الجاري يوم الأحد 28 يناير.
توحيد مواعيد صرف الرواتب وتقضي توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2028، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.
حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.
مواعيد صرف الرواتب لعام 2024
وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024: