انخفاض أسعار الحليب وارتفاع البيض في المملكة

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انخفضت أسعار الحليب بأنواعه في المملكة على أساس شهري، خلال يناير الماضي، فيما ارتفع سعر البيض، والجبن.





انخفاض أسعار الحليب بكل أنواعه في المملكة



تراجع سعر حليب الأطفال حديثي الولادة 0.3%



استقرار سعر اللبن الزيادي في يناير



ارتفاع سعر الجبن الشيدر بنسبة 1.5%



وكشفت نشرة هيئة الإحصاء، أن سعر الحليب السائل المعلب سجل 3.68 ريال، منخفضا بنسبة 3.2% على أساس شهري، بينما ارتفع 0.6% على أساس سنوي، بحسب صحيفة "اليوم".وسجل سعر الحليب البودرة المعلب (1.8 كجم)، 86.98 ريال، منخفضا بنسبة 0.2%، على أساس شهري، بينما ارتفع 3.2% على أساس سنوي.وانخفض سعر حليب الأطفال حديثي الولادة بنسبة 0.3% على أساس شهري، وارتفع 7.8% على أساس سنوي، مسجلا 44.35 ريال.واستقر سعر الحليب الطازح المحلي (1 لتر) عند 6 ريالات في شهر يناير الماضي.وسجل سعر اللبن الزبادي استقرارا في شهر يناير الماضي عند ريالين لـ(170 جم)، بينما ارتفع سعر اللبن الطازج المحلي بنسبة 0.2%، و0.7% على أساس شهري وسنوي على التوالي، مسجلا 8.56 ريال لـ(1.5 لتر).وسجل سعر طبق البيض المحلي 19.03 ريال، مرتفعا بنسبة 0.9% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 15.2% على أساس سنوي.وارتفع سعر الجبن الشيدر العلب في يناير الماضي، على أساس شهري بنسبة 1.5%، و1.8% على أساس سنوي، مسجلا 6.96 ريال، بينما استقر سعر الجبن الكاسات المحلي عند 20.36 ريال.وبلغ سعر الجبن الكاسات المستورد 7.82 ريال، مرتفعا بنسبة 0.1%، و0.6% على أساس شهري وسنوي على التوالي، بينما سجل سعر الجبن المثلثات 5.4 ريال، مرتفعا على أساس شهري 1.5%، و2.1% على أساس سنوي.