بيان لـ "الداخلية" بشأن عقوبة مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية

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أصدرت وزارة الداخلية بيانًا مهمًا بشأن عقوبة عدم وضع لوحات ظاهرة مجهزة بكاميرات أمنية للمراقبة.





مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية



عقوبة عدم وضع لوحات ظاهرة مجهزة بكاميرات



وحذّرت من مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، موضحة بعض حالات المخالفة والعقوبات المقررة بحق مرتكبها.وعبر حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أنه يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة- خاضع لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:1 - غرامة مقدارها 20,000 ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.2 - غرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية مخالف للمواصفات الفنية3 - غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.4 - غرامة مقدارها 1000 ريال عن كل مخالفة عدم وضع لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن المشمولة بأحكام النظام.5 - غرامة مقدارها 5000 ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط.6 - غرامة مقدارها 10.000 ريال عن كل مخالفة تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن المحظور تركيبها فيها.