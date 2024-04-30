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صحيفة تواصل الالكترونية

"تقويم التعليم" تحدد موعد الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
أ أ
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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر. 
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر بـ30 يومًا".اضافة اعلان


تعديل موعد الاختبار الرقمي

ويٌتاح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الرقمي، تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس، من خلال الخطوات التالية: 
- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل - المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).
- من خلال الصفحة الرئيسة اختيار (الاختبارات المسجلة)، تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد بالتعديل عليه.
- الضغط على تعديل، علمًا أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة.
- تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار" ثم الضغط على (التالي)، تحديد تاريخ ووقت الاختبار ثم الضغط على (التالي)، ثم الموافقة على سياسات المركز الوطني للقياس.
- الاطلاع على بيانات الموعد السابق والموعد الجديد وبيانات الاتصال والضغط على (التالي).

- الاطلاع على بيانات الاختبار والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).

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