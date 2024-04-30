"تقويم التعليم" تحدد موعد الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، موعد الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين: "يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر بـ30 يومًا".



مرحباً:

يرجى الانتظار حتى انتهاء فترة الحظر بين الاختبار الرقمي والآخر بمدة زمنية تقدر ب 30 يوم.

بالتوفيق. — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) April 29, 2024

تعديل موعد الاختبار الرقمي



ويٌتاح للمستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الرقمي، تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس، من خلال الخطوات التالية:- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل - المدني وكلمة المرور ثم الضغط على (تسجيل الدخول).- من خلال الصفحة الرئيسة اختيار (الاختبارات المسجلة)، تحديد الاختبار الذي يرغب المستفيد بالتعديل عليه.- الضغط على تعديل، علمًا أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة.- تحديد مركز الاختبار من قائمة "مركز الاختبار" ثم الضغط على (التالي)، تحديد تاريخ ووقت الاختبار ثم الضغط على (التالي)، ثم الموافقة على سياسات المركز الوطني للقياس.- الاطلاع على بيانات الموعد السابق والموعد الجديد وبيانات الاتصال والضغط على (التالي).

- الاطلاع على بيانات الاختبار والضغط على (تأكيد إعادة الجدولة).