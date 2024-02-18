عاجل.. بعد وصوله لـ 100 ريال.. انخفاض ملحوظ لأسعار البصل ووصوله لـ 15 ريالا

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بعد أن وصلت أسعار البصل في الأسابيع الماضية لأسعار قياسية، وثق مواطنون من خلال الأسواق انخفاض الأسعار والتي وصلت إلى 10 ريالات في سوق عتيقة للعبوة التي يصل حجمها ستة كيلوهات من البصل.





انخفاض أسعار البصل:



أسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض:



أسعار البصل والخضروات:



افتعال أزمة لارتفاع سعر البصل:



وكان أحد المواطنين قد وثق مقطع فيديو كشف خلاله عن نزول أسعار البصل في سوق عتيقة المركزي للخضار والفواكه.ويظهر صوت المواطن خلال الفيديو، وهو يسأل بائع في سوق عتيقة عن أسعار البصل.وأوضح البائع أن سعر 6 كيلو بصل 35 ريالا، حيث انخفض سعر 10 كيلو بصل من 70 إلى 40 ريالا، والبصل اليمني انخفض من 25 إلى 15 ريالا.وقبل أسبوعين تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو على منصة "إكس" والذي يظهر ارتفاعا كبيرا لأسعار البصل في سوق عتيقة بالرياض.ويوثق مقطع الفيديو المتداول تجول مواطنة بين الخضروات، والتي وثقت الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل.وسألت المواطنة في سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة، عن أسعار البصل، حيث تفاجأت بسعره المرتفع والذي بلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريالًا.وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.وأوضحت أيضا أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.أيضا كانت جميع الأسعار في انخفاض قبل أسبوعين إلا سعر البصل فإنه حلق مرتفعًا حينها، ووصل البصل الصيني بوزن 10 كيلو وصل سعره 60 ريالًا خلال هذه الفترة.بينما وصل البصل اليمني بوزن 3 كيلو يباع بسعر 20 ريالًا، والبصل السعودي 4 كيلو 20 ريالًا، وسعر البصل اليمني وزن 7,5 كيلو وصل 45 ريالًا.أما سعر كيس البطاطس فتصل إلى 10 ريالات لوزن 3 كيلو، ولوزن 6 كيلو 15 ريالًا، ولوزن 5 كيلو سعر 23 ريالًا.وعقب ارتفاع أسعار البصل أوضح رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المركزية في المملكة خالد الباتع قبل أيام، أن أزمة أسعار البصل مفتعلة، وسيصل سعره في نهاية فبراير إلى ١٠ هللات للكيلو الواحد.وأكد حينها عبر مقطع فيديو نشرته "العربية" أنه لا توجد أزمة بل إنها مفتعلة من قبل بعض التجار، حيث يستفيدون من هذه المرحلة ويرفعون الأسعار.وأشار إلى أن البصل يمكن الاستغناء عنه وهناك البصل المجفف، وينتج 110 طن للهكتار والكميات المزروعة كفيلة إنهاء ما يذكر عن الأزمة.وأوضح الباتع أنه يوجد عندنا شريط يمتد من جنوب لشمال المملكة مزروع بصل وبدأ بالحصاد على مراحل بدأت من وادي الدواسر ثم ننتقل للخرج والرياض ثم ساجر ثم القصيم وحائل ثم الجوف ثم تبوك.وشدد على عدم وجود أزمة ولكن الفكرة أن بعض التجار الذين لا يملكون الضمير الحي يلعبون بالسوق للاستفادة من الأزمة العالمية في البصل.