إغلاق المطارات.. بركان "روانج" الإندونيسي يثور مجددًا وإخلاء المنازل

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استقيظ سكان مقاطعة سولاويسي الإندونيسية، صباح اليوم الثلاثاء، على ثوارن بركان روانج أعلى جبل إيبو الواقع شرق البلاد.





بركان "روانغ" الإندونيسي يثور مجددًا



تحذير من حدوث تسونامي نتيجة البركان



وأعلنت وكالة علم البراكين في الأرخبيل، أن ثوران البركان تسبب في رفع مستوى الإنذار مع إخلاء مناطق وإغلاق مطار دولي مجاور.وأضافت أن البركان ثار عدة مرات، الأولى مساء الاثنين وصباح الثلاثاء ثمّ مرّتين صباح الثلاثاء نافثًا عمودًا من الرماد على ارتفاع يزيد عن خمسة كيلومترات.وأكدت أنه تم فرض طوق على مسافة ستة كيلومترات حول الزلزال الذي يرتفع على علو 725 مترًا فوق سطح البحر.وحذرت الوكالة السكان من خطر قذف صخور منصهرة وغيوم ساخنة وحدوث تسونامي نتيجة المواد الناجمة عن الثوران والتي تسقط في البحر.ووفق ما أوردت الهيئة العامة لمراقبة الملاحة الجوية "إيرناف"، فقد أغلقت السلطات مجددًا مطار راتولانغي الدولي في مانادو، كبرى مدن المحافظة، الواقعة على مسافة أكثر من مئة كلم من البركان.وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادئ وهي منطقة تشهد نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا كبيرًا.