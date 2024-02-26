عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد والداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد الجناة في الرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تنبيه عاجل من "التعليم" بشأن إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي



عاجل.. غدًا صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي



عاجل.. "الصحة" تعلن عن مواعيد العمل والإجازات في رمضان وعيد الفطر



تحذير عاجل لـ"الزكاة والضريبة" من هذه الغرامات الكبيرة.. تعرف على السبب



عاجل.. تشهير وتغريم بمالك محطة وقود بعد قيامه بمخالفة فادحة



عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة



"العدل": تحويل بطاقة المحامي إلى رقمية



عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع



بعد ضبط 5 محطات وقود.. تعرف على عقوبة المتلاعبين بعدادات محطات البنزين



عاجل.. أمر ملكي بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا

