عاجل.. أهم 10.. أمر ملكي جديد والداخلية تنفذ حكم الشرع بأحد الجناة في الرياض

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الإثنين، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
تنبيه عاجل من
"التعليم" بشأن إعلان نتيجة حركة النقل الخارجي
بعد تداول هاشتاق "حركة النقل الخارجي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يترقب المعلمون والمعلمات..المزيد هنا
عاجل.. غدًا صرف رواتب الموظفين العاملين
بالقطاع الحكومي
من المنتظر أن تودع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في حساباتهم غدًا الثلاثاء، 27 من فبراير 2024.. المزيد هنا
عاجل.. "الصحة" تعلن عن مواعيد العمل
والإجازات في رمضان وعيد الفطر
حددت وزارة الصحة، مواعيد العمل والإجازات في المستشفيات والمراكز الصحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. منبهةً على ضرورة التقيد والالتزام بالأوقات المحددة.. المزيد هنا
تحذير عاجل لـ"الزكاة والضريبة" من
هذه الغرامات الكبيرة.. تعرف على السبب
في الوقت الذي دعت فيه جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة.. المزيد هنا
عاجل.. تشهير وتغريم بمالك محطة وقود بعد قيامه
بمخالفة فادحة
شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.. المزيد هنا
عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن
أنهى حياة آخر بهذه الطريقة
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا
"العدل": تحويل بطاقة المحامي إلى
رقمية
أعلنت وزارة العدل، عن تحويل بطاقة المحامي إلى بطاقة رقمية، بهدف توفير وسيلة إلكترونية آمنة لتخزين المعلومات والمستندات... المزيد هنا
عاجل.. توقعات الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد على معظم مناطق المملكة حتى نهاية الأسبوع
توقع المركز الأرصاد الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة تستمر إلى نهاية الأسبوع الجاري بمشيئة الله.. المزيد هنا
بعد ضبط 5 محطات وقود.. تعرف على عقوبة المتلاعبين بعدادات محطات البنزين
كشف مختصون وقانونيون عن عقوبة المخالفين والمتلاعبين في المواصفات والكميات المباعة للمستهلكين في محطات الوقود.. المزيد هنا
عاجل.. أمر ملكي بتسمية 12 قاضياً أعضاءً في المحكمة العليا
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة.. المزيد هنا