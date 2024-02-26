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عاجل.. تشهير وتغريم بمالك محطة وقود بعد قيامه بمخالفة فادحة

الوقود
مالك محطة وقود يخلط البنزين مع الديزل
أ أ
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شهّرت وزارة التجارة بمالك محطة وقود بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري.

مالك محطة وقود يخلط البنزين مع الديزلاضافة اعلان

نتيجة قيام منشأته التجارية بخلط البنزين مع الديزل، حيث ضبطت عملية تفريغ حمولة شاحنة منتج البنزين في الخزان المخصص لمنتج الديزل.
 ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بجازان المتضمن تغريم مالك المحطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم على نفقته.

مكافحة الغش التجاري

 وأكدت "التجارة" مراقبة التزام محطات الوقود في كافة مناطق المملكة لحماية وحفظ حقوق المستهلكين، وضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
 وتتلقى وزارة التجارة شكاوى وبلاغات المستهلكين عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.

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