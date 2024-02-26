عاجل.. جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع بمواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).





تنفيذ حكم القتل قصاصًا بجان في الرياض



استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله



أقدم / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الجهيمي - سعودي الجنسية -، على قتل / فهد بن محمد بن سعد الجهيمي - سعودي الجنسية -، وذلك بطعنه عدة طعنات بأداة حادة مما أدى إلى وفاته.وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز الجهيمي - سعودي الجنسية - يوم الاثنين 16 / 8 / 1445هـ الموافق 26 / 2 / 2024م بمنطقة الرياض.ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلكبأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.