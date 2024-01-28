أخبار السعودية.. نتائج أهلية حساب المواطن واستمرار التقديم قي وظائف أرامكو لعام 2024

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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي: اضافة اعلان



وزير الخارجية: نؤكد أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إن المملكة تؤكد أولوية وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات.



صدور نتائج الأهلية للدورة 75 من حساب المواطن.. رابط الاستعلام

أعلن حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).



بالفيديو.. 9 أشخاص يسطون على مستودعات شركة تجارية في جدة والشرطة تطيح بهم

أعلنت شرطة محافظة جدة أنها تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.



بالفيديو.. ضبط معمل يبيع الإطارات التالفة في حفر الباطن



أعلنت وزارة التجارة ضبط معمل لتجديد الإطارات التالفة وإعادة بيعها في حفر الباطن.



ضرية قاصمة.. حرس الحدود يفاجئ مهربي المخدرات في جازان



أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب 250 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.



إطلاق اختبارات جاهزية 2024م لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات.. غدًا



تدشن هيئة تقويم التعليم والتدريب غدًا، المرحلة الثانية من اختبارات جاهزية 2024، للطلبة المتوقع تخرجهم.



الشروط ورابط التقديم.. سدايا تطرح أكثر من 278 وظيفة لهؤلاء الخريجين



أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن طرح أكثر من (278) وظيفة شاغرة في مقرها بالرياض لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، على النحو التالي:



أرامكو تفتح التقديم العام للتوظيف المباشر 2024م في كافة التخصصات

أعلنت شركة أرامكو عن استمرار التقديم العام على وظائفها الشاغرة للعام (2024م) من خلال تسجيل طلب التوظيف المباشر في نظام التوظيف الجديد عبر مسارين (أحدهما للمرشحين حديثي التخرج والآخر للمرشحين ذوي الخبرة) على النحو التالي:



لا تُفوّت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف نيوم براتب 13 ألف ريال لهؤلاء الخريجين

كشفت شركة نيوم، عن استمرار التقديم على فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية والهندسية "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة".





أكاديمية الصندوق الصناعي تعلن بدء التسجيل في برامجها لعام 2024

أعلنت أكاديمية الصندوق الصناعي عن بدء استقبال طلبات الالتحاق في برامجها للعام الجاري، التي تتضمن برامج مالية، وبرامج للأعمال والإدارة، وبرامج الابتكار والرقمنة والبرامج التخصصية، ومن أبرزها: برنامج "المالية لغير الماليين"، وبرنامج "تحول المنشآت إلى الثورة الصناعية الرابعة"، بالإضافة إلى برنامج "تمويل المشاريع"، وبرنامج "محلل الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وغيرها، حيث يبدأ أول برنامج في تاريخ 18 فبراير، وتستمر البرامج على مدار العام.



