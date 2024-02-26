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عاجل.. غدًا صرف رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي

رواتب المواطنين
صرف الرواتب أحد يومي 27 و28 من كل شهر
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من المنتظر أن تودع رواتب الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي في حساباتهم غدًا الثلاثاء، 27 من فبراير 2024.
يأتي ذلك وفقًا لجدول صرف الرواتب الذي أعلنته وزارة المالية، ويتضمن صرف راتب شهر فبراير، يوم الثلاثاء 27 من فبراير 2024.اضافة اعلان

توحيد موعد صرف الرواتب

وعلى ضوء توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، تم توحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
في حين تم توحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

حالات تبكير أو تأجيل صرف الرواتب

ووفقًا لوزارة المالية، فإنه إذا صادف يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024

وفيما يلي مواعيد صرف الرواتب لعام 2024:


راتب يناير

الأحد          28/01/2024م – 16/7/1445هـ

راتب فبراير

الثلاثاء       27/02/2024م – 17/8/1445هــ

راتب مارس

الأربعاء      27/03/2024م – 17/9/1445هـ 

راتب أبريل

الأحد          28/04/2024م – 19/10/1445هـ 

راتب مايو

الإثنين         27/05/2024م – 19/11/1445هـ 

راتب يونيو

الخميس  27/06/2024م – 21/12/1445 هـ 

راتب يوليو 

الأحد       28/07/2024م – 22/1/1446 هـ

راتب أغسطس

الثلاثاء  27/08/2024م – 23/2/1446 هـ 


راتب سبتمبر

الخميس    26/09/2024 – 23/3/1446هـ 

راتب أكتوبر

الأحد    27/10/2024 – 24/4/1446هـ 

راتب نوفمبر

الأربعاء    27/11/2024 – 25/5/1446هـ 

راتب ديسمبر

الخميس     26/12/2024- 25/6/1446هـ

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